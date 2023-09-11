Житель Обнинска вложил в фальшивую биржу 900 тысяч рублей

В Обнинске местный житель нашел в интернете биржу, которая обещала высокие доходы, но в итоге потерял большую сумму. Об очередном случае мошенничества в понедельник, 11 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Обнинец оставил свои контакты, а потом ему перезвонил представитель некой компании.

Мошенник рассказал про инвестирование с помощью покупки биткоинов. За лето житель Обнинска вложил 900 тысяч рублей, лишь однажды получив небольшую прибыль. Этого перевода денег ему было достаточно, чтобы поверить в успех дела.

Когда же мужчина попытался вывести большую прибыль, мошенник стал требовать лицензию банка, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

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