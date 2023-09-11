Обнинцы стали четвертыми в финале чемпионата России по пляжному волейболу
В воскресенье, 10 сентября, в Анапе завершился финал открытого чемпионата России по пляжному волейболу.
В матче за третье место Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов из волейбольного клуба «Обнинск» уступили кубинцам Нослену Диазу и Хорхе Луису Алайо 0:2 по партиям.
Другие пары из наукограда выбыли на более ранних стадиях плей-офф.
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