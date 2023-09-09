Жители Обнинска пожаловались на пену в реке

В Обнинске на территории СНТ «Электрон» жители заметили белую пену в реке Дырочная. В субботу, 9 сентября, ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

- Два дня подряд местные жители в соцсетях сообщают о нарушении природоохранного законодательства, - отметили в министерстве. - В первый же день в течение нескольких часов на место отправились инспекторы Росприроднадзора. В месте, где образовалась пена, отобрали пробы.

Сегодня утром ситуация повторилась.

- Примерно через пару часов на месте снова были инспекторы в области эконадзора, на этот раз вместе с нашим заместителем министра и руководством территориального отдела Росприроднадзора, - подчеркнули в Минприроды. - Повторно отобрали пробы: в месте водовыпуска с промзоны Мишково, ниже по течению и непосредственно вблизи места съемки очевидца. Это нужно для того, чтобы установить виновника - либо пена образовалась из-за сброса с промзоны, либо из-за сброса в районе СНТ.

Результаты анализов будут готовы через пару дней.

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