В Калужской области двое мужчин попались на фиктивной регистрации мигрантов

В Обнинске двое мужчин 35 и 38 лет обвиняются в фиктивной регистрации мигрантов за деньги. О завершении расследования уголовного дела в пятницу, 8 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, один мужчина искал иностранцев и заполнял документы, а второй заверял бумаги подписью.

Одному из подозреваемых грозит до пяти лет лишения свободы, другому – до трех.

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