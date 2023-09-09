Из центра Обнинска не могут вывезти горы мусора
Жители нового жилищного комплекса на проспекте Ленина в Обнинске пожаловались на мусор, который не вывозится с контейнерных площадок. Фото опубликованы на странице главы региона.
- Центр города Обнинск. Открыли водную гладь, лестницу сделали, - рассказала одна из жительниц наукограда. - А мусор второй день горой - это для того, чтобы жильцы района не расслаблялись.
Сначала ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКх Калужской области. Там отметили, что спецтехника приезжает ежедневно, но мусор не могут вывезти из-за припаркованных машин.
На это еще один пользователь из Обнинска ответил, что на самом деле мусор лежит уже пять дней, а проезд свободный.
Также проблему с мусором прокомментировали в администрации Обнинска:
- Сейчас рассматривается возможность переноса контейнерной площадки, дополнительно напишем вам 2 октября.
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