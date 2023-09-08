В Обнинске два месяца ищут пропавшего мужчину
В Обнинске пропал 52-летний Сергей Шестопалов. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 12 июля.
По информации волонтеров, он может находиться в другом городе.
Приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Среднего телосложения,
- Лысый,
- Карие глаза.
Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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