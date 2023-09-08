В Обнинске два месяца ищут пропавшего мужчину

В Обнинске пропал 52-летний Сергей Шестопалов. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 12 июля.

По информации волонтеров, он может находиться в другом городе.

Приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Среднего телосложения,

Лысый,

Карие глаза.

Любую информацию о нем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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