В Обнинске начались ремонтные работы на очистных сооружениях

В Обнинске на очистных сооружениях проводятся ремонтные работы. Подробности в пятницу, 8 сентября, сообщили коммунальщики:

- На очистных сооружениях опорожняем один из первичных первичных отстойников. Всего их пять; в них производится первоначальное отстаивание сточных вод перед тем, как они поступят на биологическую очистку. В одном из отстойников необходимо починить задвижку, ну и, конечно, наши специалисты его вымоют.

Напомним, ранее жители Обнинска жаловались на неприятный запах в районе очистных.

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