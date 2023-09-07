В Обнинске нелегальных торговцев убрали с улиц
В Обнинске 6 и 7 сентября выявили шесть точек нелегальной торговли. В основном там продавалось постельное белье, сообщили в администрации.
- Удалось выяснить, что организаторы такой торговли - граждане из другой области, - пояснили в администрации. - Выявленные в ходе рейдов точки прекратили работу, информация передана в полицию. Рейды будут продолжены.
Жителей Обнинска просят не способствовать распространению подобного вида торговли.
- Не приобретайте товар сомнительного качества без документов в незаконных точках продажи, - говорится в сообщении администрации.
О незаконной торговле в Обнинске можно сообщить в полицию по телефонам 8 484 39 4-98-02, 112 или в Управление потребительского рынка, транспорта и связи по телефону 8 484 39 5-83-23.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!