В Обнинске нелегальных торговцев убрали с улиц

В Обнинске 6 и 7 сентября выявили шесть точек нелегальной торговли. В основном там продавалось постельное белье, сообщили в администрации.

- Удалось выяснить, что организаторы такой торговли - граждане из другой области, - пояснили в администрации. - Выявленные в ходе рейдов точки прекратили работу, информация передана в полицию. Рейды будут продолжены.

Жителей Обнинска просят не способствовать распространению подобного вида торговли.

- Не приобретайте товар сомнительного качества без документов в незаконных точках продажи, - говорится в сообщении администрации.

О незаконной торговле в Обнинске можно сообщить в полицию по телефонам 8 484 39 4-98-02, 112 или в Управление потребительского рынка, транспорта и связи по телефону 8 484 39 5-83-23.

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