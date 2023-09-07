В Калужской области мужчина нашел в банкомате деньги и попал под суд

В Обнинске 39-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии за кражу. Об этой истории в четверг, 7 сентября, сообщили в полиции.

На выходе из супермаркета он подошел к банкомату и увидел, что кто-то забыл там 26 000 рублей. Мужчина забрал деньги себе и потратил.

Тем временем хозяин денег вспомнил, что забыл их забрать, и пошел с заявлением в полицию.

Дело передали в суд.

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