В Обнинске из подъездов украли 17 велосипедов

В Обнинске полиция задержала 35-летнего мужчину, которого подозревают в кражах велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

За лето он украл 17 велосипедов, которые потом продал на улице.

Общий ущерб оценили в 100 тысяч рублей.

Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к другим таким же преступлениям. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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