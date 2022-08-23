Жители Обнинска больше не хотят быть крепостными ФМБА России

Врачи говорят, что путь к выздоровлению, в первую очередь – это позитивное мышление. Для обнинцев это проблема. Откуда взяться хорошим мыслям, когда приходится идти в серое и хмурое здание клинической больницы №8, которое одним своим видом навевает тоску? Тут организму скорее захочется впасть в депрессию, чем пойти на поправку…

О том, как обстоят дела внутри можно и не рассказывать – соцсети завалены негативными отзывами, рассказами о некорректном отношении отдельных врачей, хамстве, историями о бесконечных очередях и нехватке узких специалистов.

Ассоциации с этим местом у многих жителей самые неприятные. Да, новое руководство пытается навести порядок, переманить в Обнинск лучших столичных врачей, но в целом структура Федерального медико-биологического агентства (далее - ФМБА), в чьем ведении находится КБ-8, уже давно потеряла доверие населения.

Жители наукограда не хотят больше зависеть от федерального агентства. Они хотят свою городскую поликлинику. Собственно именно такую мысль на странице губернатора Владислава ШАПШИ на этой неделе выразила одна из жительниц наукограда:

- Открепите КБ-8 от ФМБА. Сил у горожан уже нет, скоро совсем без бесплатной медицины останемся, - просит женщина. - Мы хотим, чтобы обнинская больница подчинялась Калужскому Минздраву.

В мэрии города на это ответили, что понимают, насколько важны вопросы здравоохранения, однако в Обнинске медицина подведомственна ФМБА. Следуя этой логике, получается, что никакая другая государственная клиника в наукограде появиться не может. Это, кстати, очень интересный вопрос. Депутат горсобрания Александр СИЛУЯНОВ поднимал его еще в ноябре 2021 года, когда народные избранники утверждали Генеральный план города. Многие тогда запутались – можно ли в Обнинске простроить областную/городскую поликлинику или ее имеет право возвести только ФМБА? Давайте разберемся.

Александр Силуянов ссылается на распоряжение правительства от 21 августа 2006 года, в котором утверждены перечни организаций и территорий (!), подлежащих обслуживанию ФМБА России. В списке таких территорий есть и город Обнинск. Правда, числится он почему-то в списке городов Приморского края – видимо, техническая ошибка. Но как бы там ни было, территория наукограда действительно целиком закреплена за федеральным агентством, то есть любое государственное медучреждение на территории Обнинска должно быть под крышей федерального агентства.

- По сути, мы - крепостные, так как закреплены за ФМБА, - вынужден констатировать Силуянов.

Собственно поэтому, Александр Юрьевич во время обсуждения Генплана и расширения границ предложил зарезервировать участок земли, например, в районе Кривского (максимально близко к Обнинску), и на нем, не завися от ФМБА, в будущем возвести поликлинику областного подчинения.

Но, стоит отметить, что упомянутые выше ограничения не касаются частных клиник - они без всяких проблем могут вести свою деятельность в наукограде. Другой вопрос, что их в городе и так предостаточно, а люди все-таки хотят пользоваться своим правом на бесплатную медицину, а не платить частникам втридорога за каждый чих.

А вот другой депутат Владимир СВЕТЛАКОВ уверен, что не может быть такого, чтобы за ФМБА были закреплены земли, поэтому настаивает на том, что построить поликлинику при желании можно было бы невзирая на монополию агентства.

По мнению Владимира Борисовича, в идеале было бы хорошо вообще вернуться с того, с чего все начиналось.

- Я всегда выступал за то, чтобы нашу КБ-8 каким-то образом передать областному Минздраву, а федеральному агентству оставить только поликлинику в Старом городе, которую когда-то построили для обслуживания сотрудников ядерной энергетики, - говорит Светлаков. - Ведь все это было давным-давно, и сегодня наш город выполняет уже другие функции. Обнинск не сосредоточен только на сотрудниках атомной отрасли, у нас много и других предприятий и учреждений.

По его словам, лет 10 назад с этим предложением он обращался к Анатолию Артамонову, который тогда руководил Калужской областью, и тот дал недвусмысленно понять, что область не потянет содержание такой махины как КБ-8. К тому же и само агентство явно не собиралось терять свои активы и дарить кому-то свою собственность.

Но мы забываем самое главное: жителям совершенно до лампочки в чьей собственности находится КБ-8. Все, что их интересует, это получение бесплатной, качественной медицины, без лишних нервов, скандалов и стояния в очередях. А они с годами будут только длиннее.

Согласно тому же новому Генплану, территория Заовражья, которая сейчас активно застраивается новыми жилыми комплексами, прирастет 30 000 жителей. И всем им тоже нужно будет пользоваться услугами здравоохранения. И те, кто не будет готов идти в платную клинику, пойдут в КБ-8. И тут встает вопрос – хватит ли ее мощностей? К тому же, от новых районов больница находится довольно далеко, что тоже вызывает неудобства.

Депутат Зиновий ГУРОВ, который также является руководителем одного из городских частных медцентров, уверен – в Заовражье нужна пусть не полноценная больница, но поликлиника точно. Чтобы люди, не мотаясь на другой конец города могли элементарно сделать рентген или кардиограмму.

А вот другой народный избранник Анатолий ШАТУХИН считает, что пока о поликлинике в Заовражье говорить рано.

- По стандартам ВОЗ, существующие медцентры в нашем городе полностью покрывают медицинским обслуживанием численность населения, - уверен Анатолий Ефимович. – У нас есть порядка 40 частных клиник, которым закон позволяет обслуживать граждан по ОМС. Другое дело, что клиники не любят иметь дело с ОМС и долгими деньгами: пока пройдут все проверки, пока страховщики все посчитают, пока через месяц-два деньги придут в клинику... Конечно, им было бы удобнее получать свои 1500 рублей за прием здесь и сейчас. Но если бы можно было их как-то понудить плотнее работать с ОМС, то жители были бы не так зависимы от ФМБА.

Александр Силуянов считает, что избавиться от «крепостничества» можно было бы по примеру другого наукограда.

- В Дубне, для сравнения, за ФМБА закреплены только определенные предприятия, - говорит Силуянов, изучивший эту тему. - Поэтому там успешно соседствуют медучреждения ФМБА с больницей и поликлиникой, находящейся в подчинении областного Минздрава.

Пока же все сходятся на нескольких важных тезисах. Первое: поликлиника нужна в Заовражье. Второе: она должна быть в ведении областного Минздрава.

Понятно, что пока новый район только застраивается и тех самых 30 000 жителей в нем еще нет. Но они будут. И для них в Заовражье уже строятся новые школы и детские сады. А вот где все эти люди будут лечиться – пока непонятно…

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