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В Обнинске разогнали торговцев лифчиками возле храма

Диана Коршикова
Опубликовано: 19.08.2022 14:41 12 786
В Обнинске разогнали торговцев лифчиками возле храма
Жители Обнинска неоднократно жаловались на уличную торговлю женским нижним бельем прямо возле церкви на Аксеновской площади.   
 
И, наконец, в четверг, 18 августа, сотрудники управления потребительского рынка совместно с полицией города провели рейд и выявили всех, кто самовольно размещает на муниципальных землях столики с товаром.
 
Нелегальных латочников обнаружили возле «Центрального универмага» и как раз возле храма, где обычно продают бюстгальтеры.
 
- Незаконная торговля пресечена, - отчитались в мэрии. - Земельные участки освобождены.
 
Также там напомнили, что самовольная установка временных объектов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей.
 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 19.08.2022 14:41 12 786
Тэги: обнинск общество
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