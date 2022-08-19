В Обнинске разогнали торговцев лифчиками возле храма

Жители Обнинска неоднократно жаловались на уличную торговлю женским нижним бельем прямо возле церкви на Аксеновской площади.
И, наконец, в четверг, 18 августа, сотрудники управления потребительского рынка совместно с полицией города провели рейд и выявили всех, кто самовольно размещает на муниципальных землях столики с товаром.
Нелегальных латочников обнаружили возле «Центрального универмага» и как раз возле храма, где обычно продают бюстгальтеры.
- Незаконная торговля пресечена, - отчитались в мэрии. - Земельные участки освобождены.
Также там напомнили, что самовольная установка временных объектов влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 тысяч рублей.
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