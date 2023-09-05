Жителю Обнинска грозит срок за оплату покупок чужой банковской картой
В Обнинске местному жителю грозит до шести лет лишения свободы за оплату покупок чужой банковской картой. Об этом сообщили 5 сентября в полиции.
Мужчина нашел карточку на остановке и пошел тратить деньги. В магазине он купил алкоголь и сигареты без ввода пин-кода.
Всего обнинец успел потратить 5000 рублей. После этого владелец заблокировал карту.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!