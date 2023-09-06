Стали известны результаты проверки воздуха в Обнинске
На прошлой неделе в Старом городе в Обнинске местные жители жаловались на запах воздуха. 31 августа пробы были взяты у очистных сооружений, возле поликлиники №2 и на улице Менделеева. Вечером во вторник, 5 сентября, администрация города сообщила о результатах проверки.
Превышения предельной концентрации аммиака и сероводорода не установлено.
- С примечанием об ощущении неприятного запаха во время отбора, показатели по аммиаку составили менее 0,02 мг/м3 при предельно допустимом значении 0,2 мг/м3, - заявили чиновники. - По сероводороду - менее 0,006 мг/м3 при предельно допустимом значении 0,008 мг/м3.
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