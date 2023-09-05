В Обнинске женщина зарегистрировала 27 мигрантов за 320 тысяч рублей
В Обнинске полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 34-летней женщины. Ее обвиняют в фиктивной постановке на учет мигрантов, сообщили во вторник, 5 сентября, в управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, женщина зарегистрировала в своей квартире 27 мигрантов, получив от них в сумме 320 тысяч рублей.
При этом никто из иностранцев в этой квартире не жил.
Жительнице Обнинска грозит до трех лет лишения свободы.
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