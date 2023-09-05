Жительница Обнинска потеряла 300 тысяч рублей при покупке барной стойки и кресла-качалки
В Обнинске женщина отдала мошеннику 300 тысяч рублей, когда пыталась купить мебель через интернет. Во вторник, 5 сентября, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Объявление она нашла в интернете. Продавец предлагал барную стойку, кресло-качалку и некоторую другую мебель.
Женщина перевела деньги за покупку, но доставки так и не дождалась. На звонки продавец перестал отвечать.
Сейчас преступника ищут.
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