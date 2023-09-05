В Обнинске появилось новое освещение на улице Аксенова
Во дворе дома №7 на улице Аксенова в Обнинске появилось освещение. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщили в администрации города.
Раньше фонарей там никогда не было.
Энергетики смонтировали 12 торшеров со светильниками и проложили 270 метров кабеля.
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