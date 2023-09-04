Футболисты обнинского «Кванта» обыграли лидера чемпионата

Футбольный клуб «Квант» успешно провел очередной матч второй лиги чемпионата России. В Раменском наша команда обыграла со счетом 1:0 лидера турнира «Леон Сатурн».

Единственный гол в начале второго тайма после быстрой атаки забил защитник Лев Иванушкин.

Эта победа обнинцев может помочь возглавить турнирную таблицу футбольному клубу «Калуга». Чтобы выйти на первую позицию, калужанам нужно в понедельник набрать очки в матче с «Рязанью».

Обзор матча.

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