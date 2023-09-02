Благоустройство центра Малоярославца обойдется почти в семь миллионов рублей
На днях в Малоярославце выбрали подрядчика, который будет проводить благоустройство общественной территории у памятника Владимиру Храброму и кинотеатра.
В ходе торгов стоимость работ снизилась с 8,81 до 6,96 миллиона рублей.
Согласно проекту контракта, работы выполнят с мая по август следующего года.
Напомним, эта территория победила в голосовании по выбору мест для благоустройства. На месте парковки появится зона отдыха.
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