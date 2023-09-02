Благоустройство центра Малоярославца обойдется почти в семь миллионов рублей

На днях в Малоярославце выбрали подрядчика, который будет проводить благоустройство общественной территории у памятника Владимиру Храброму и кинотеатра.

В ходе торгов стоимость работ снизилась с 8,81 до 6,96 миллиона рублей.

Согласно проекту контракта, работы выполнят с мая по август следующего года.

Напомним, эта территория победила в голосовании по выбору мест для благоустройства. На месте парковки появится зона отдыха.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.