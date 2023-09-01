В Калужской области поймали наркофермера

В Малоярославецком районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пятницу, 1 сентября, в пресс-службе УМВД.

На приусадебном участке мужчины полицейские нашли 53 куста конопли. Общий вес изъятого растения – 1,4 килограмма. Нарушитель пояснил, что выращивал коноплю для себя.

Расследование продолжается.

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