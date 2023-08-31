В Обнинске затопило шесть этажей новостройки

В четверг, 31 августа, в Обнинске затопило новый многоэтажный дом №21 на улице Усачева. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Вода залила шесть этажей и шахты лифтов.

Прокуратура начала проверку. Причины происшествия устанавливаются.

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