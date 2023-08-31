В Обнинске затопило шесть этажей новостройки
В четверг, 31 августа, в Обнинске затопило новый многоэтажный дом №21 на улице Усачева. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
Вода залила шесть этажей и шахты лифтов.
Прокуратура начала проверку. Причины происшествия устанавливаются.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!