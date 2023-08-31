Девятый провал магистрального коллектора произошел в Обнинске

В Обнинске в районе дома №30 по улице Красных Зорь произошел очередной провал магистрального хозфекального коллектора. Фото в четверг, 31 августа, опубликовал Филиал РИР в Обнинске.

- Это уже девятый провал с начала года, - пояснили коммунальщики. - Причина все та же – крайне высокий износ трубы. Место провала огорожено. Сейчас наши специалисты определяют степень повреждений и в ближайшее время приступят к восстановительным работам.

Также отмечается, что уже определен подрядчик, который займется проектированием и строительством нового магистрального хозфекального коллектора. Строительство намечено на 2024-25 годы.

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