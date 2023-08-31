Обнинские коммунальщики пристыдили горожан, собирающих семена на клумбах

В Обнинске на камеру засняли, как женщина собирает семена на клумбе, но часть их выбрасывает. Эту ситуацию прокомментировали в МП «Коммунальное хозяйство».

- Нам очень приятно, что вам понравились клумбы, которые создали сотрудники зеленого хозяйства и вы собираете их семена, чтобы такая же красота выросла около дома или на даче, - говорится в комментарии коммунальщиков. - Но давайте уважать чужой труд! Не бросайте то, что вы сорвали и вам не понравилось.

Работники муниципального предприятия пообещали вскоре опубликовать инструкцию о том, как правильно собирать семена.

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