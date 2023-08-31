Житель Обнинска перевел телефонным мошенникам 250 тысяч рублей
В Обнинске еще один мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Об этом случае в четверг, 31 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мошенник рассказал, что на обнинца кто-то пытается оформить кредит и вывести деньги за пределы России. Чтобы это прекратить, фальшивый банкир убедил жертву самого оформить займ на такую же сумму.
Взятые в кредит 250 тысяч рублей житель Обнинска перевел через терминал преступникам. После этого с ним перестали выходить на связь.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!