Житель Обнинска перевел телефонным мошенникам 250 тысяч рублей

В Обнинске еще один мужчина стал жертвой телефонных мошенников. Об этом случае в четверг, 31 августа, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчине позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мошенник рассказал, что на обнинца кто-то пытается оформить кредит и вывести деньги за пределы России. Чтобы это прекратить, фальшивый банкир убедил жертву самого оформить займ на такую же сумму.

Взятые в кредит 250 тысяч рублей житель Обнинска перевел через терминал преступникам. После этого с ним перестали выходить на связь.

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