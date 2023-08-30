Жители Боровска бьют тревогу из-за аварийной детской площадки

Жители города Боровска Калужской области долгое время ждут установку новой детской площадки. Надежду на новую игровую зону боровчанам с улицы Петра Шувалова дали в администрации, рассказали в среду, 30 августа, в районном информационном центре.

В местной мэрии пообещали закупить новую площадку после укладки резинового покрытия и дорожки вокруг него. Старая ремонту не подлежит.

- Но прошло уже несколько недель, а ничего не меняется, - отметила местная жительница. - Разобранные элементы прежней площадки никак не укреплены, просто стоят у стенки. Дети порываются залезть на них, взрослые не всегда успевают остановить малышей. Это опасно и может привести к печальным последствиям»

В администрации прокомментировали, что средства на новую площадку еще не найдены, поэтому сложно что-то обещать.

- Найдём деньги – будет площадка, - отметил глава администрации Николай Осеев. Старые игровые элементы вывезем, но пока не могу назвать сроки».

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