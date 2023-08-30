В Обнинске поймали серийного вора велосипедов

В Обнинске сотрудник полиции задержал 45-летнего местного жителя, подозреваемого в краже велосипедов.

Полицейский заметил преступника по дороге на работу. Сотрудник увидел, что мужчина схож с человеком, находящимся в розыске за кражу велосипедов. На требования остановиться обнинец не реагировал и попытался уехать, но был задержан. Затем было установлено, что велосипед, на котором ехал нарушитель, был украден из подъезда. Пропажу вернули владельцу.

Сотрудники внутренних органов установили, что мужчина причастен к краже еще одного велосипеда. Его местонахождение неизвестно.

Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

Расследование продолжается. Мужчину проверяют на причастность к похожим преступлениям.

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