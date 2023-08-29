В Обнинске отремонтируют мемориальный комплекс первой в мире АЭС

В Обнинске начались работы по благоустройству территории и ремонту мемориального комплекса Первой в мире атомной электростанции. Об этом во вторник, 29 августа, сообщили в администрации города.

- В связи с этим прием посетителей в обнинский музей с 1 сентября 2023 года по 30 мая 2024 года будет ограничен, - пояснили чиновники. - Все работы завершатся до 70-летнего юбилея пуска Первой АЭС – 26 июня 2024 года.

В здании Первой в мире АЭС запланированы капитальный ремонт фасада и крыши, а также обновление музейной экспозиции.

- Мы обновляем экспозицию музейного комплекса таким образом, чтобы она стала максимально доступной для разных категорий посетителей, а также современной, - рассказал главный инженер ГНЦ РФ – ФЭИ Роман Щепелев. - Если сейчас наших гостей на всем пути сопровождает экскурсовод, то после реконструкции на отдельных участках маршрута мультимедийные и интерактивные технологии дадут возможность включиться в процесс и фактически стать свидетелями и соучастниками пуска АЭС. К примеру, увидеть, что в этот момент показывают приборы, какие действия совершает оператор центрального пульта управления атомной станцией. Это позволит глубже погрузиться в исторический контекст событий, которые имели мировое значение.

Перед станцией благоустроят два сквера. Там приведут в порядок тротуары, деревья, газоны, скамейки и оформят цветники.

Еще один участок возле АЭС благоустроят для установки нового экспоната – транспортабельной атомной электростанции малой мощности ТЭС-3. Чтобы переместить ТЭС-3 на новое место, нужно время, поэтому на площадке пока установят памятный камень.

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