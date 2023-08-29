В Обнинске создадут новые рисунки на бетонном ограждении ФЭИ

В Обнинске на улице Менделеева закрасили рисунки, которые были нанесены на бетонный забор у ФЭИ. Во вторник, 29 августа, ситуацию прокомментировали в администрации города.

Чиновники пояснили, что забор ремонтируют, поэтому с него счистили поврежденную временем краску. Но рисунки обещают вернуть.

- К 70-летию Первой в мире АЭС художественная экспозиция будет обновлена, - заявили в администрации. - Тематические рисунки, рассказывающие об истории атомного проекта, создадут сами жители Обнинска. Уже в сентябре Физико-энергетический институт объявит об отборе художников в рамках Фестиваля «Планета мирный атом». Но вначале участников ждет образовательная программа - погружение в тему. Предложенные эскизы комиссия отберет в течение зимы. И уже весной художники начнут воплощать свои идеи в реальность.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.