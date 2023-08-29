Жители Обнинска жалуются на вонь в городе

В соцсетях жители города Обнинска пожаловались на вонь на улицах города. Вечером в понедельник, 29 августа, ситуацию прокомментировали в администрации города.

Там заявили, что превышения предельно допустимой концентрации аммиака и сероводорода не выявлено.

- Отборы проводились 24 августа в Старом городе на пересечении улиц Горького и Менделеева и в районе провала хозфекального коллектора на улице Красных Зорь, - пояснили чиновники. - По полученному 28 августа протоколу испытаний, превышения предельно допустимой концентрации сероводорода и аммиака не выявлено. По сероводороду результат – менее 0,006 мг/м3 при предельно допустимом значении 0,008 мг/м3, по аммиаку результат – менее 0,02 мг/м3 при предельно допустимом значении 0,2 мг/м3.

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