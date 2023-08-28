Два пассажира пострадали в рейсовом автобусе в Обнинске

В Обнинске на улице Аксенова у дома №17 два пассажира рейсового автобуса пострадали, когда водитель затормозил на дороге. Об аварии, произошедшей днем 26 августа, в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

Травмы получили 74-летняя женщина и шестилетний мальчик.

Пенсионерку и ребенка отвезли в больницу.

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