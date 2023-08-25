В Обнинске повредили тоннель на южном въезде в город

В пятницу, 25 августа, в Обнинске перекрыли южный въезд в город. Это произошло из-за обрушения плиты, сообщили в администрации города.

Пострадавших нет. По предварительной информации целостность тоннеля нарушил большегруз. В данный момент виновника ищут.

- Специалисты коммунального хозяйства и РЖД работают на месте, - отметили в администрации.

Просим автовладельцев выбирать пути объезда.

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