В Обнинске повредили тоннель на южном въезде в город
В пятницу, 25 августа, в Обнинске перекрыли южный въезд в город. Это произошло из-за обрушения плиты, сообщили в администрации города.
Пострадавших нет. По предварительной информации целостность тоннеля нарушил большегруз. В данный момент виновника ищут.
- Специалисты коммунального хозяйства и РЖД работают на месте, - отметили в администрации.
Просим автовладельцев выбирать пути объезда.
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