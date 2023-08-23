В Обнинске 13-летняя девочка выпала из окна шестого этажа
В среду, 23 августа, в Обнинске из окна выпала 13-летняя девочка, сообщает прокуратура Калужской области.
Девочка-подросток выпала из окна шестого этажа на улице Белкинской.
Обстоятельства и подробности уточняются.
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