После проверки прокуратуры надувной батут в Обнинске привели в порядок

Во вторник, 22 августа, прокуратура города Обнинска рассказала об устранении нарушений при эксплуатации детских аттракционов.

Организация наукограда не имела документов на использование аттракционов – надувных батутов.

Более того, указанный аттракцион не был зарегистрирован в органе гостехнадзора, на покрытии имелись разрывы, частично была нарушена целостность швов. Ограждение тоже отсутствовало, как и информация об ограничениях пользования по состоянию здоровья, росту и весу.

После проверки прокуратуры организация нарушения устранила.

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