В Малоярославце произошла авария на центральном водопроводе
В понедельник, 21 августа, в Малоярославце произошла авария на центральном водопроводе, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
В данный момент работники водоканала устраняют поломку.
Срок окончания работ – до 16:00.
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