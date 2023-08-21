Собака Джуля, спасенная в Обнинске, начала ходить
Ранее мы сообщали о сбитой в Обнинске собаке Джуле.
В понедельник, 21 августа, в центре спасения животных Новый Ковчег сообщили новость о том, что собака начала ходить самостоятельно.
В сентябре собаку отправят на реабилитацию в одну из больниц столицы. Сотрудники центра обратились к жителям Калужской области, так как 25 сентября, в пятницу, для перевозки Джули будет необходим транспорт. Поездка будет непростой, так как вместе с собакой поедет ее коляска и корм на месяц, в какой-то момент Джулю будет необходимо перенести на руках.
Если вы можете и хотите помочь центру в перевозки собаки, напишите в сообщество по ссылке.
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