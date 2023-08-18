В Обнинске мужчину поймали на взятке

В августе этого года сотрудники полиции в Обнинске составили административный протокол в отношении предпринимателя, который незаконно нанимал на работу мигрантов, сообщили в пятницу, 18 августа, сообщили в пресс-службе УФСБ по Калужской области.

После этого 40-летний знакомый бизнесмена предложил сотруднику УФСБ взятку в размере 200 тысяч рублей, чтобы протокол составили не на организацию, а на физлицо, что существенно снижало сумму штрафа.

Сотрудник органов безопасности сообщил о поступившем предложении своему руководству. Передачу взятки контролировали спецслужбы.



Преступника задержали с поличным. Дело расследует Следственный комитет.



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