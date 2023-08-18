В Обнинске пресечено 23 административных нарушения в миграционной сфере

В пятницу, 18 августа, УМВД по городу Обнинску рассказало результатах проведения профилактического мероприятия в наукограде.

На территории Обнинска ППС доставили в отдел 27 граждан для проверки на причастность к совершению преступлений и других нарушений.

В результате пресечено 23 административных правонарушения в миграционной сфере.

Из них: 21 случай нарушения режим пребывания в РФ, 2 факта несоблюдения ограничений на осуществление видов деятельности.

Помимо этого, выявлено 2 факта несоблюдения на объектах общественного питания требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

В сфере БДД пресечено 25 административных правонарушений.

Профилактические мероприятия будут продолжены.

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