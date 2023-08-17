Стало известно, кто разрисовал раздевалку на берегу реки в Калужской области

В городе Балабаново Калужской области уличный художник поднимает местным жителям настроение своими рисунками. На протяжении нескольких дней в СМИ разыскивали творца. В четверг, 17 августа, местная администрация обнародовала имя художника. Его зовут Павел Коломийчук.

25-летний художник рисует на стенах, заборах. Его последняя работа украсила раздевалку на берегу реки Страдаловка. На ней появились дельфинчик и краб. Но фирменный знак художника - кактус.

Этот символ появился случайно, как и его увлечение украшать стены родного города. Раньше Павел наблюдал за любящим рисовать другом, а затем вспомнил свои детские рисунки и приобщился к творческому процессу.

В администрации отметили, что художник рисует непостоянно, а его первый кактус появился на стене заброшенного лагеря в лесу у Старадаловки.

- Результат понравился, и когда задумался о теге, то кактус из всех вариантов выбрал почти автоматически, - рассказал Павел.

За несколько лет художественный стереотип успел наскучить уличному художнику, но без фирменного кактуса уже никуда.

Мультяшных героев на кабинке раздевалки Павел рисовал ночью, потратив на это меньше часа. Утверждает, что днём не стал этого делать, потому что не хотел раздражать отдыхающих запахом краски, - отметили в администрации. - Также ночью изобразил кактусы на недостроенном доме на улице Боровская. Немного рискованно, но было велико желание украсить серые стены, на которые уже давно обратил внимание...

Яркий попугай на улице 50 лет Октября был нарисован днем, что вызвало восторг у прохожих.



Павел утверждает, что художников в Балабаново много, но они могут заявить о себе лишь рисунками в ночное время. Многие местные жители воспринимают подобное как настенный вандализм.

Художник считает, что местные творцы могли бы показать свой талант, если в городе было бы легальное место для рисования, где можно было бы встречаться и обмениваться опытом. Такая площадка существует в Обнинске, за Домом ученых.

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