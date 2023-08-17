В Калужской области задержали 16 мигрантов
На территории Жуковского района в Калужской области были проведены профилактические мероприятия, в ходе которых было задержано 16 иностранцев, сообщили в пресс-службе УМВД в четверг, 17 августа.
13 гостей из ближнего зарубежья нарушили режим пребывания в стране, один иностранец нарушил Трудовой кодекс.
Также сотрудники полиции пресекли работу двух точек общепита, в которых работали мигранты. Там были нарушены требования в обращении с отходами, что приводит к загрязнению окружающей среды.
- Профилактика нарушений общественного порядка в регионе будет продолжена, - отметили в полиции
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