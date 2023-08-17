В Обнинске подвыпившего гостя развлекательного заведения ограбил новый знакомый
В четверг, 17 августа, УМВД России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела о грабеже.
Предварительно известно, что потерпевший отдыхал в развлекательном заведении города, к нему подсела компания молодых людей.
Один из них, 20-летний житель наукограда, попросил мужчину угостить их напитками.
У потерпевшего при себе денег не было, он попросил родственника, тот принес ему 10 000 рублей.
Позже вместе с новым знакомым потерпевший вышел на улицу, где фигурант выхватил у него из рук мобильный телефон, а когда тот потребовал вернуть его, то забрал еще и деньги, затем сел в такси и уехал.
Потерпевший пошел в полицию. В ходе розыска подозреваемого нашли, доставили в участок. Идет следствие. 20-летнему обнинцу грозит до семи лет лишения свободы.
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