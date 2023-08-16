Рецидивиста из Обнинска посадили на 12 лет за убийство

Прокуратура Обнинска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего рецидивиста. Его признали виновным в убийстве, сообщили в среду, 16 августа, в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело рассматривали с участием присяжных.

Установлено, что в октябре 2022 года подсудимый находился в СНТ «Электрон» в Жуковском районе. Мужчина был выпивший и из-за личной неприязни избил своего знакомого кулаками и штыковой лопатой.

Злоумышленник отнес тело мужчины в дренажный сток, где потерпевший умер от полученных травм.

Преступника посадили на 12 лет.

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