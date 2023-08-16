В Калужской области спасли аиста
В среду, 16 августа, глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов сообщил о спасении аиста со сломанным от удара клювом.
Птицу доставили в местную ветстанцию. Сотрудники учреждения обработали повреждения, ввели витамины и прокапали пациента.
Аиста согласились принять в калужский центр спасения диких животных «Феникс».
Наша редакция обратилась за комментариями к руководителю «Феникса» Веронике Матюшиной.
- Птицу доставили, - отметила Вероника. - Едем к врачу.
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