Обнинску подарят новую детскую площадку

В среду, 16 августа, глава администрации города Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА рассказала, что в городе появится новая детская площадка на проспекте Маркса.

— Существующие конструкции пришли в негодность, нам необходимо было их демонтировать, новый игровой комплекс уже заказан, - уточнила глава администрации.

Так, в Обнинске появится новенькая детская площадка «Атом», которая станет подарком наукограду от Госкорпорации «Росатом». Как именно она будет выглядеть, пока не уточняется.

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