В Калужской области двое мужчин за несколько часов познакомились, выпили и дошли до уголовки

В среду, 16 августа, УМВД России по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела о грабеже.

В полицию Обнинска обратился местный житель, мужчина рассказал, что неизвестный открыто похитил у него телефон, который потерпевший купил совсем недавно, заплатив 8 000 рублей.

Оказалось, что мужчины познакомились в магазине, вместе купили алкоголь и решили выпить поблизости от торговой точки. Но возник конфликт, который перерос в драку. Когда потерпевший упал, второй мужчина забрал у него мобильный и скрылся.

Полицейские нашли причастного, им оказался 29-летний житель Малоярославецкого района. Мужчину сразу доставили в отдел полиции.

Подозреваемый сказал, что подумал, будто это его телефон упал на землю. Позже он обнаружил в кармане свой телефон, тогда вернулся на место происшествия, чтобы якобы вернуть чужое имущество. Но нового знакомого не нашел, решил оставить телефон себе.

Мобильный телефон изъят, его вернут владельцу.

Ведется следствие. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

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