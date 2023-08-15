В Обнинске создадут международный кластер по ядерному образованию

В понедельник, 14 августа, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев на встрече с президентом просил о создании международного кластера по ядерному образовании в Обнинске.

— У нас есть, образно говоря, намоленное место ‒ Обнинск, где первая атомная станция была, очень сильный филиал МИФИ, – обратился к президенту Алексей Лихачёв. – Мы бы хотели там начать работу по созданию большого кластера международного ядерного образования. Он очень выгодно находится относительно Москвы, аэропортов. Там наши институты.

Планируется, что Обнинск станет не только городом-университетом, но и международным центром. Появится новый университетский кампус, где студенты будут развиваться в своем направлении, используя различные технологии: медицинские, новейшие ядерные и энергетические.

Такая материальная база будет важным аргументом на переговорах с десятками стран мира.





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