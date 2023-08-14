В Калужской области 90 кошек остались бездомными после смерти хозяйки

В Боровском районе Калужской области погибла от инфаркта 55-летняя женщина, на попечении которой был целый кошачий приют. В квартире у женщины проживало 90 кошек и котят, которых ей подбрасывали, так как знали, что она не сможет оставить животных в беде, сообщили в центре «Новый Ковчег».

Тех животных, которые нуждались в срочной медицинской помощи, сегодня забрали сотрудники центра. Остальные кошки нуждаются в питании, анализах, прививках, стерилизации и кастрации.

- Это была огромная мечта Ольги, но в силу своего характера, она не умела просить и ей казалось, что у нее им будет лучше. – рассказали сотрудники центра. - Жизнь перевернула все и этим сиротам очень нужна помощь людей. В скором времени все они окажутся на улице, где им не выжить

Зоозащитники обратились к жителям Калужской области с просьбой помочь бездомным животным.

Если вашей семье нужен верный пушистый друг или вы можете чем-либо помочь, обратитесь по телефону +7 962 370-16-52 (Ирина).

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