День физкультурника с размахом отметят в спортивном Обнинске

В четверг, 10 августа, глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова рассказала, что в наукограде пройдёт благотворительный пробег.

В субботу, 12 августа, в рамках Дня физкультурника пройдет множество спортивных мероприятий: благотворительный пробег «Дорога добра», турнир по мини-футболу, прием нормативов ГТО для всех желающих, семейный турнир по игре в «городки» и Атомный велопробег.

Из мероприятий:

пробег начнется у спорткомплекса «Олимп» в 10:00 (регистрация в 9:30);

в 11:00 на стадионе будут сдавать нормы ГТО;

в 12:00 в Городском парке семейные команды поучаствуют в городошном турнире:

завершится спортивный день Атомным велопробегом в 19:00 от городской площади по пр. Маркса.

— Всех спортивных и активных горожан приглашаю на День физкультурника! – сказала Татьяна Леонова.

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