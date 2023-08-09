В деревне Кривское Боровского района готовы к капремонту Дома культуры
В среду, 9 августа, РИЦ Боровского района сообщил, что Дом культуры в деревне Кривское ждёт капитальный ремонт.
Здание ДК построено в 1963 году, с тех пор капитального ремонта в нем не было.
В прошлом году местные власти составили смету и проект капремонта.
- До конца недели документы отправятся на госэкспертизу, - рассказал глава кривской администрации Эльдар АБАСОВ. - В случае, если мы получим одобрение по проекту и сметам, приступим к капитальному ремонту.
В планах увеличить площадь ДК на 400 метров, благоустроить прилегающую территорию и отремонтировать дорогу, ведущую к Дому культуры.
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