В деревне Кривское Боровского района готовы к капремонту Дома культуры

В среду, 9 августа, РИЦ Боровского района сообщил, что Дом культуры в деревне Кривское ждёт капитальный ремонт.

Здание ДК построено в 1963 году, с тех пор капитального ремонта в нем не было.

В прошлом году местные власти составили смету и проект капремонта.

- До конца недели документы отправятся на госэкспертизу, - рассказал глава кривской администрации Эльдар АБАСОВ. - В случае, если мы получим одобрение по проекту и сметам, приступим к капитальному ремонту.

В планах увеличить площадь ДК на 400 метров, благоустроить прилегающую территорию и отремонтировать дорогу, ведущую к Дому культуры.

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