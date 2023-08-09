В Калужской области пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу

В среду, 9 августа, министерство спорта Калужской области сообщило, что в Обнинске пройдет 14-й этап чемпионата России по пляжному волейболу, посвященный памяти Василия Ярзуткина.

С 17 по 20 августа в наукограде соберутся чемпионы мира, призеры Олимпийских игр, лучшие спорстмены страны и представители Республики Беларусь.

Игры будут проходить на песчаных площадках спортшколы олимпийского резерва по волейболу А. Савина. Игры основной сетки впервые можно будет посмотреть на площади возле ТРК «Триумф Плаза» с 18 августа.

Василий Васильевич Ярзуткин, памяти которого посвящен чемпионат, был членом президиума Всероссийской федерации волейбола (с 2013), председателем федерации волейбола Калужской области (с 2005), президентом Фонда развития физической культуры и спорта олимпийского чемпиона Александра Савина.

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