В Калужской области мотоцикл «Хонда» опрокинулся на трассе
Во вторник вечером, 9 августа, в Боровском районе произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
Примерно в 22 часа 25 минут на 87 км автодороги М-3 на проезжую часть опрокинулся мотоцикл «Хонда».
В результате ДТП есть пострадавший. Тяжесть его травм, как и причины ДТП, уточняются.
- На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи.
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