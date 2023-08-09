В Калужской области мотоцикл «Хонда» опрокинулся на трассе

Во вторник вечером, 9 августа, в Боровском районе произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 22 часа 25 минут на 87 км автодороги М-3 на проезжую часть опрокинулся мотоцикл «Хонда».

В результате ДТП есть пострадавший. Тяжесть его травм, как и причины ДТП, уточняются.

- На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи.

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